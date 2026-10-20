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E' Carlos Augusto l'uomo del momento in casa Inter: il suo ingresso a Bologna è stato decisivo, confermando lo stato di forma eccellente del brasiliano.

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E ci sono novità per quanto riguarda il suo futuro e a darle è Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "I contatti tra l'Inter e Carlos Augusto e i suoi agenti per il rinnovo stanno assolutamente continuando.

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Continua a sembrare folle a tanti che il Brasile non lo convochi: ma a livello di notizia l'Inter e Carlos Augusto avanzano sul rinnovo di contratto. Si sta andando avanti: contatti non arrivo a dire quotidiani, ma settimanali per riuscire a trovare la quadra".