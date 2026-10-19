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Antonio Cassano, dagli studi di "Viva El Futbol", nel corso dell'analisi del successo dell'Inter sul campo del Bologna ha svelato un retroscena su Cristian Chivu: "Chivu l'ho sentito in estate: appena gli mando un messaggio mi chiama. Lo conosco, arriva dall'Ajax: gliel'ho detto, voglio vedere la difesa a 4, e lui giustamente mi ha spiegato cose che rimangono tra me e lui.

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Il vero Cristian lo vedrò quando giocherà a 4. L'Inter è impostata da tanti anni con determinati giocatori. Ci sono problematiche: manca il terzino destro, Dimarco non so se può fare il quarto… Equilibrio? Io vedo che il Barcellona fa 4 gol a partita e ha la miglior difesa. Come Luis Enrique, alla domanda su come si ferma Yamal: se la palla ce l'ho sempre io, lui non mi crea problemi. Sono convinto che lo step successivo nella carriera di Chivu sarà quando giocherà con la difesa a 4".