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"Il diktat di Oaktree: ottavi per forza Altrimenti verrà sacrificato un big": questo il titolo del focus di oggi di Tuttosport, che torna sull'amara sconfitta di martedì sera dell'Inter contro il Club Brugge in Champions League. L'approdo al prossimo turno della competizione garantisce un incasso a cui, secondo il quotidiano, il club non può rinunciare.

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Si legge: "Se a Cristian Chivu non si chiede necessariamente di ripetere l’approdo in finale - in realtà sì, almeno di provarci: è il messaggio che è sempre passato in questa prima parte di stagione -, arrivare come minimo agli ottavi di finale garantisce comunque un introito extra. Il pass, staccabile anche tramite playoff, vale infatti circa 18-20 milioni: una stima che considera gli 11 garantiti dalla Uefa e il resto dal botteghino.

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Non è una differenza di poco conto per un club che da due estati, proprio grazie ai risultati europei, è riuscito a evitare cessioni clamorose - su Dumfries pesava la clausola - e deve difendere la qualificazione al prossimo Mondiale per club, altra fonte di denaro. È proprio quello, l’addio a un big, lo spauracchio - non ventilato esplicitamente, ma che rischierebbe di diventare inevitabile - contro cui gioca l’Inter in Champions, prima ancora che per il sogno di vincere la coppa più ambita d’Europa".