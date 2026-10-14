Il Real vince 4-3 all'Olimpico dopo essere stato sotto 3-1. Aston Villa travolgente, colpo del Bodo contro il Dortmund. Tutti i risultati e i marcatori.
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Una serata di Champions League da 46 gol in nove partite. La seconda giornata della fase campionato regala risultati clamorosi, rimonte e goleade. Su tutte spicca quella del Real Madrid, capace di vincere 4-3 all'Olimpico contro la Roma dopo essere stato sotto 3-1 fino agli ultimi minuti.
Non va meglio al Manchester City di Maresca, battuto 4-2 in casa dal Paris Saint-Germain nonostante la doppietta di Haaland. Il Liverpool ne segna addirittura sei sul campo del LASK, trascinato da una tripletta di Bradley Barcola.
Serata amara anche per il Como, sconfitto 3-2 dal Feyenoord dopo essere passato in vantaggio. Impressionante invece il 6-0 dell'Aston Villa al Fenerbahçe, mentre il Bodo/Glimt firma la sorpresa battendo il Borussia Dortmund.
Champions League, tutti i risultati e i marcatori di mercoledì 14 ottobreFEYENOORD-COMO 3-2
Marcatori: 18' Diao (C), 20' Zechiël (F), 52' Hadj Moussa (F), 81' aut. Roberto Sánchez (F), 90'+3' Douvikas (C).
LASK-LIVERPOOL 3-6
Marcatori: 22' Ronald Araújo (LIV), 24' Barcola (LIV), 37' Barcola (LIV), 51' Frimpong (LIV), 63' Ljubičić (LASK), 66' Barcola (LIV), 72' Koumas (LIV), 74' Flecker (LASK), 77' Flecker (LASK).
ASTON VILLA-FENERBAHÇE 6-0
Marcatori: 12' Manzambi, 31' Jackson, 39' Jackson, 68' Barkley (rig.), 72' Barkley, 90' Abraham.
REAL BETIS-PORTO 3-2
Marcatori: 47' Abde Ezzalzouli (B), 54' Gabri Veiga (P), 61' Samu Aghehowa (P), 74' Cucho Hernández (B), 84' Isco (rig., B).
BODO/GLIMT-BORUSSIA DORTMUND 1-0
Marcatore: 52' Fredrik Sjøvold.
MANCHESTER CITY-PSG 2-4
Marcatori: 13' Doué (PSG), 15' Dembélé (PSG), 32' Vitinha (PSG), 53' Haaland (MC), 63' Akliouche (PSG), 75' Haaland (MC).
ROMA-REAL MADRID 3-4
Marcatori: 20' De Roon (ROM), 25' Mbappé (RM), 51' Malen (ROM), 57' Malen (ROM), 82' Carlos Espí (RM), 85' Endrick (RM), 90' Rüdiger (RM).
SHAKHTAR DONETSK-AEK ATENE 3-1
Marcatori: 28' Lovro Majer (AEK), 34' Pedrinho (rig., SHA), 80' aut. Brignoli (SHA), 86' Gleiker Mendoza (SHA).
SLOVAN BRATISLAVA-STOCCARDA 0-3
Marcatori: 29' Undav, 65' aut. Sandro Cruz, 90' Demirović.
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