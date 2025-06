È ancora incerto il futuro di Hakan Calhanoglu, in bilico tra la permanenza all'Inter e un ritorno in patria, al Galatasaray. Ecco le ultime dal Messaggero: "Il regista, che in Italia ha indossato pure la maglia del Milan, vuole il Galatasaray, ma la società è stata chiara: o arriva un'offerta da 35-40 milioni di euro o non se ne fa nulla.