Repubblica – Inter chiede chiarezza a Calhanoglu: fissata la cifra per il Galatasaray

Continua a tenere banco in casa Inter la vicenda Calhanoglu. il Galatasaray vuole riportarlo in patria, l'Inter vuole 35 milioni

In Turchia continuano a insistere, Hakan Calhanoglu è un obiettivo del Galatasaray. Il club turco spinge per riportarlo in patria, ma per sbloccare le trattative deve accontentare l'Inter.