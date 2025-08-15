Manu Koné è un obiettivo di mercato concreto per l'Inter: il club nerazzurro sta facendo sul serio per il francese della Roma dopo l'impasse della trattativa per Lookman. Si legge oggi sul Messaggero: "Se da un lato la tifoseria sogna l'accoppiata Sancho-Bailey, dall'altro c'è la consapevolezza che questa potrebbe arrivare soltanto a fronte di un sacrificio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Messaggero: “Koné-Inter, distanza non è incolmabile! Quanto chiede la Roma per darlo”
calciomercato
Messaggero: “Koné-Inter, distanza non è incolmabile! Quanto chiede la Roma per darlo”
Visto l'empasse per arrivare a Lookman, Marotta e Ausilio hanno cambiato strategia e stanno provando l'affondo per il centrocampista della Roma
E visto che Ndicka nicchia sull'ipotesi milionaria del Neom (prossimo avversario dei giallorossi domani a Frosinone), a finire sul mercato è Koné. Che sia stato offerto o l'Inter abbia fatto il primo passo nei confronti del francese a questo punto poco importa.
Visto l'empasse per arrivare a Lookman, Marotta e Ausilio hanno cambiato strategia e stanno provando l'affondo per il centrocampista della Roma. Sono quaranta i milioni (più gli immancabili bonus) messi sul piatto dall'Inter. A Trigoria ne chiedono 50 ma la distanza non è di quelle incolmabili".
© RIPRODUZIONE RISERVATA