Visto l'empasse per arrivare a Lookman, Marotta e Ausilio hanno cambiato strategia e stanno provando l'affondo per il centrocampista della Roma

Marco Astori Redattore 15 agosto - 09:45

Manu Koné è un obiettivo di mercato concreto per l'Inter: il club nerazzurro sta facendo sul serio per il francese della Roma dopo l'impasse della trattativa per Lookman. Si legge oggi sul Messaggero: "Se da un lato la tifoseria sogna l'accoppiata Sancho-Bailey, dall'altro c'è la consapevolezza che questa potrebbe arrivare soltanto a fronte di un sacrificio.

E visto che Ndicka nicchia sull'ipotesi milionaria del Neom (prossimo avversario dei giallorossi domani a Frosinone), a finire sul mercato è Koné. Che sia stato offerto o l'Inter abbia fatto il primo passo nei confronti del francese a questo punto poco importa.

Visto l'empasse per arrivare a Lookman, Marotta e Ausilio hanno cambiato strategia e stanno provando l'affondo per il centrocampista della Roma. Sono quaranta i milioni (più gli immancabili bonus) messi sul piatto dall'Inter. A Trigoria ne chiedono 50 ma la distanza non è di quelle incolmabili".