“Il club giallorosso sta trattando sul prezzo di Rios, ma è lui la prima scelta per la mediana. In Colombia, ma solo per una errata interpretazione social, l'affare viene dato per concluso. Ma non è (ancora) questa la situazione. La Roma è presente e deve vincere la concorrenza dell'Inter (e a quanto pare della Fiorentina), che come priorità ha Ederson: Rios è la seconda scelta”, scrive il Messaggero.