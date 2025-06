In caso di partenza di Hakan Calhanoglu , tra i profili cerchiati dall'Inter per la sostituzione del turco ci sarebbe anche Nicolò Rovella che però è vincolato alla Lazio da una clausola di 50 mln di euro.

"Ciak, si gira di nuovo. Tre registi sotto esame, si contendono il copione del Sarri-bis alla Lazio. Rovella, Belahyane e Cataldi, quest’ultimo di ritorno a Formello. Sulla carta Nicolò è il titolare indiscusso, ma bisogna fare i conti con l'incertezza in questo mercato. L'ex Juventus ha una clausola di 50 milioni nel suo contratto: «Se l'Inter dovesse pagarla, noi non potremmo farci nulla», ha ammesso il ds Fabiani, quasi invitando i nerazzurri a uscire allo scoperto", scrive il Messaggero che poi aggiunge un dettaglio su Sarri.

"Sarri lo sacrificherebbe pure in uno scambio con Frattesi per esaudire il suo desiderio di avere in rosa una mezz'ala di corsa e gol (appena 6 dal centrocampo l'anno scorso), anche perché il ruolo di play è fin troppo intasato. Mau ha fatto i complimenti a Rovella per la sua crescita dopo il suo addio, ma ha anche sottolineato fra le righe il suo neo: «Avevo detto che dopo 50 partite da vertice basso, sarebbe diventato un top. È forte, ma gli manca ancora un po' di palleggio».", spiega il quotidiano che sottolinea come con Sarri Rovella abbia giocato solo 24 gare con Cataldi che ha trovato più spazio.