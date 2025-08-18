FC Inter 1908
Minotti: “Lookman andrà all’Inter e vi dico che c’è un affare propedeutico”

Secondo Lorenzo Minotti non è finita tra l'Inter e Ademola Lookman: anzi, per lui il nigeriano diventerà nerazzurro
Marco Astori
Secondo Lorenzo Minotti non è finita tra l'Inter e Ademola Lookman: anzi, per lui il nigeriano diventerà nerazzurro nonostante la trattativa, al momento sia saltata.

Ecco le sue parole a Calciomercato L'Originale: "Comportamento inaccettabile da parte sua, ma vado controcorrente: per me alla fine andrà all'Inter e l'operazione Zalewski è stata propedeutica a questo avvicinamento".

