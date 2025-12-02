L'esterno nerazzurro seguito da diversi top club europei
L'assenza di Denzel Dumfries si sente, eccome. L'infortunio patito dall'olandese contro la Lazio, ha privato Cristian Chivu di uno dei pilastri della squadra. Un problema di non poco conto, soprattutto perché chi è arrivato in estate per fare rifiatare l'olandese, ovvero Luis Henrique, non sta dando le risposte che ci si aspettava.
Bisognerà stringere i denti per almeno altre due settimane, quando Dumfries sarà nuovamente a disposizione. Intanto il club nerazzurro deve monitorare con attenzione la situazione dell'olandese perché, secondo quanto riporta Fabrizio Romani, diversi top club europei hanno messo gli occhi sull'esterno in vista della prossima stagione.