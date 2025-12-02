fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, occhio al futuro di Dumfries. Romano: “Dopo le sue eccellenti prestazioni…”

Inter, occhio al futuro di Dumfries. Romano: “Dopo le sue eccellenti prestazioni…” - immagine 1
L'esterno nerazzurro seguito da diversi top club europei
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'assenza di Denzel Dumfries si sente, eccome. L'infortunio patito dall'olandese contro la Lazio, ha privato Cristian Chivu di uno dei pilastri della squadra. Un problema di non poco conto, soprattutto perché chi è arrivato in estate per fare rifiatare l'olandese, ovvero Luis Henrique, non sta dando le risposte che ci si aspettava.

Inter, occhio al futuro di Dumfries. Romano: “Dopo le sue eccellenti prestazioni…”- immagine 2
Getty Images

Bisognerà stringere i denti per almeno altre due settimane, quando Dumfries sarà nuovamente a disposizione. Intanto il club nerazzurro deve monitorare con attenzione la situazione dell'olandese perché, secondo quanto riporta Fabrizio Romani, diversi top club europei hanno messo gli occhi sull'esterno in vista della prossima stagione.

Inter, occhio al futuro di Dumfries. Romano: “Dopo le sue eccellenti prestazioni…”- immagine 3
Getty Images

"Dumfries ancora nel mirino dei top club europei per il 2026 dopo le sue eccellenti prestazioni da settembre 2024. È stato votato come terzino destro della stagione in Serie A e ha generato 20 G/A nel 2025 per club e nazionale, brillando all'Inter. Di ritorno tra due settimane dall'infortunio", scrive il noto esperto di mercato.

