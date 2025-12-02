L'assenza di Denzel Dumfries si sente, eccome. L'infortunio patito dall'olandese contro la Lazio, ha privato Cristian Chivu di uno dei pilastri della squadra. Un problema di non poco conto, soprattutto perché chi è arrivato in estate per fare rifiatare l'olandese, ovvero Luis Henrique, non sta dando le risposte che ci si aspettava.