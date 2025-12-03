1 di 4

REAL SU MLACIC

Branimir Mlacic, difensore dell’Hajduk Spalato, è finito nel mirino del Real Madrid. Il giovane centrale, appena diciottenne, ha attirato l’attenzione della dirigenza sportiva blanca grazie a una crescita fulminante, confermata anche dalla recente convocazione con la nazionale croata Under 21. E' quanto scrive il sito spagnolo Defensa Central.

"Il suo profilo rispecchia in pieno la linea seguita da tempo a Valdebebas: investire su talenti giovani e ad altissimo potenziale. Florentino Pérez ha sempre creduto in questo modello, e gli esempi non mancano. Basti pensare a Raphaël Varane, arrivato a Madrid proprio a 18 anni e poi diventato un pilastro della squadra.

Non sorprende dunque che la direzione sportiva, guidata da Juni Calafat, possa tentare di portarlo a Madrid a tutti i costi. Al momento Mlacic è considerato una promessa purissima e il suo valore di mercato non raggiunge nemmeno il milione di euro. Tuttavia, esiste un ostacolo non da poco: il 4 novembre ha rinnovato con l’Hajduk fino al 2029"