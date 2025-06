Dalle parti di Ultimo Uomo si sono chiesti come i club abbiano sfruttato la finestra di calciomercato concessa dalla FIFA (dall'1 al 10 giugno) alle squadre che partecipano al Mondiale per Club. "Il risultato è stato ambiguo: alcune squadre hanno fatto proprio finta che non ci fosse questa possibilità, altre si sono sbrigate a comprare. Come al solito chi ha i soldi, li ha spesi; chi non li ha, non li ha spesi, accontentandosi magari di allungare qualche prestito o riprendersi qualche giocatore mandato in prestito per allungare la rosa. Più che per il Mondiale per Club, chi ha comprato ora sembra averlo fatto per togliersi il dente, perché tanto si deve fare, forse per anticipare la concorrenza, o comunque evitare di infilarsi in un’asta", si legge nel pezzo di approfondimento dedicato al tema. Tra i club che hanno deciso di approfittare di questa finestra di mercato c'è l'Inter.