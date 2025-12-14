La notizia è confermata: l'ipotesi di uno scambio tra Davide Frattesi e Khephren Thuram tra Inter e Juve è un'ipotesi

Marco Astori Redattore 14 dicembre - 21:29

La notizia è confermata: l'ipotesi di uno scambio tra Davide Frattesi e Khephren Thuram tra Inter e Juve è un'ipotesi. Ecco cosa dice in merito Matteo Moretto: "E' da valutare se le due società riusciranno, parlandosi, a trovare un accordo economico sul valore dei due giocatori: ma sicuramente, soprattutto per Frattesi, gennaio può essere veramente caldo.

La possibilità che lasci l'Inter a gennaio è elevata: da capire poi le proposte. La Juve cerca nazionali italiani da aggiungere alla rosa e non disdegna Frattesi, anzi lo stima: bisogna capire il bilanciamento.

L'aggiunta che voglio farvi è che all'Inter Thuram piaceva già quest'estate tantissimo quando ha trattato Koné e fatto sondaggi per Ederson: anche in estate ha chiesto informazioni per lui. Può essere un'operazione legata a Frattesi e piace all'Inter da tempo".