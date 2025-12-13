Occhio al possibile intreccio clamoroso di mercato tra Inter e Juventus a gennaio. Perché Davide Frattesi può lasciare Milano già a gennaio

Marco Astori Redattore 13 dicembre - 14:30

Occhio al possibile intreccio clamoroso di mercato tra Inter e Juventus a gennaio. Perché Davide Frattesi può lasciare Milano già a gennaio, come spiega Matteo Moretto: "Ci sono possibilità reali che Frattesi lasci l'Inter a gennaio o nei prossimi mesi.

La sua situazione è da tenere sotto controllo: a gennaio, dovessero crearsi le condizioni giuste per tutti, è possibile che possa lasciare l'Inter. C'è una squadra di cui si sta parlando in questi giorni che è molto molto attenta alla sua situazione, che è la Juventus: Spalletti è da tempo un estimatore di Frattesi, lo voleva già al Napoli.

E adesso lo vorrebbe a Torino: occhio perché l'Inter potrebbe aprire ad un'operazione più allargata, magari inserendo un calciatore. E sappiamo che all'Inter piace Khephren Thuram, fratello di Marcus. Occhio, potrebbe essere un intreccio da seguire".