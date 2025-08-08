La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è entrata in una fase di calma apparente: il punto e le ultimissime

Matteo Pifferi Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 22:20)

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è entrata in una fase di calma apparente. Lookman continua a non allenarsi, anzi non è proprio in Italia e vuole l'Inter. Inter che non si è ancora mossa dopo il no dell'Atalanta all'offerta da 45 mln di euro, bonus compresi, rifiutata venerdì scorso dalla Dea.

Matteo Moretto, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto della trattativa e svelando la verità sull'interesse dell'Arsenal per il calciatore:

"Ausilio ha parlato pubblicamente di Lookman manifestando l'interesse dell'Inter per Lookman, l'ha fatto privatamente e pubblicamente. L'Inter ha presentato un'offerta ufficiale per Lookman da 45 mln bonus compresi e Ausilio ha dichiarato come l'Inter non voglia portare avanti questa trattativa in eterno"

Vedremo se l'Inter alzerà, anche se ad oggi non abbiamo segnali in questo senso, vedremo se l'Atalanta inizierà a fare un prezzo per Lookman e inizierà ad aprire veramente alla cessione di Lookman. Lookman si trova in Portogallo, in Algarve, lontano dai rumors di mercato e dalle pressioni mediatiche, è stato accostato all'Arsenal ma non ci risulta sia forte su Lookman, è più un asse tra Algarve, Milano, ovvero Inter, e Bergamo"