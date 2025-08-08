La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman sembra entrata in una fase di attesa: gli aggiornamenti di Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 8 agosto - 18:43

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman sembra entrata in una fase di attesa. Il giocatore, dal canto suo, ha preso la sua scelta e non è intenzionato a tornare ad allenarsi con l'Atalanta perché vuole l'Inter.

Inter che però è in attesa di capire qual è effettivamente la richiesta dell'Atalanta, che finora non ha fatto un prezzo.

Ivan Zazzaroni, nel consueto aggiornamento quotidiano sulla trattativa, ne parla così:

"L'Inter non ha fissato alcuna data di scadenza per la trattativa e al momento non percorre piste parallele. Continuate a chiedermi se l'operazione sia saltata o se ci sia l'Arsenal, come pubblicato dal Sun. Mai saltata e l'Arsenal non c'è mai stato: ne ha tanti in quel ruolo. Qualcuno sostiene che l'Atalanta voglia 54 mln: supposizioni, fantasia. Mai fatto il prezzo"