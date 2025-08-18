Kristjan Asllani è l'obiettivo prioritario del Bologna a centrocampo. Lo conferma oggi anche Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Nicolussi Caviglia stava trattando col Bologna, ma gli emiliani hanno stoppato la situazione.

La trattativa è definitivamente tramontata, col Bologna totalmente focalizzato su Asllani. La trattativa è ben avviata, lui ha aperto alla destinazione: si ragiona sui numeri ma è una situazione che può arrivare in fondo".