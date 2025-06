Ci siamo ormai per il passaggio di Ange-Yoan Bonny all'Inter. Ecco le ultime sulla trattativa con il Parma

Ci siamo ormai per il passaggio di Ange-Yoan Bonny all'Inter. Ecco le ultime sulla trattativa con il Parma dall'esperto di mercato Matteo Moretto: "Siamo ai dettagli per il suo passaggio all'Inter: non c'è una percentuale superiore al 99,9% che possa spiegare il livello della trattativa tra i due club.