"Leoni è sulla bocca di tutti e sul taccuino di tante squadre, non solo italiane. Alcuni club di Premier si sono informati, stanno uscendo tante notizie ma ci sono dei punti che vanno chiariti: la posizione del Parma è molto simile a quella di Suzuki. Leoni non è in vendita, questa è la posizione di partenza, il Parma non ha necessità di vendere ma, qualora dovesse arrivare un'offerta veramente importante e fuori mercato, potrebbe considerarla ma dovrebbe essere un'offerta veramente importante. Il Parma ha detto no ad un'offerta di 25 mln di base fissa da parte di una squadra italiana per Leoni, questa è la base di partenza. Il Parma poi non vuole contropartite, ci risulta che considererebbe slegate le varie operazioni. Leoni vuole avere minutaggio e giocare sperando nel Mondiale 2026 se l'Italia si qualificherà"

Moretto, poi, ha riportato aggiornamenti su Bonny con un possibile inserimento del Napoli: "Nelle ultime ore l'Inter ha mosso passi concreti per avvicinarsi ancora di più ai 25 mln di euro di base fissa per Bonny, l'Inter si è avvicinata ulteriormente a Bonny anche se ci sarà un incontro importante settimana prossima. La novità di oggi è che il Napoli ha avuto un contatto a sorpresa per Bonny. Il Napoli sta giocando su più tavoli, vuole capire se ci sono margini per inserirsi nella trattativa tra Bonny e Inter. Il Napoli non escludo che possa prendere due attaccanti, le due priorità su Bonny e Lucca. Capiremo nei prossimi giorni se vorrà fare all-in su Nunez, in quel caso l'attacco sarebbe Lukaku-Nunez. Se il Napoli non avanzerà per Nunez, occhio a Bonny più Lucca in aggiunta a Lukaku"