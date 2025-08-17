Proseguono in modo molto positivo i contatti tra Inter e Atalanta per Nicola Zalewski. Come riporta Matteo Moretto, infatti, la trattativa procede positivamente verso una possibile chiusura.
Moretto boom: “Zalewski-Atalanta positiva verso la chiusura!”. Che incasso per l’Inter
La trattativa procede positivamente verso una possibile chiusura. Le parti ragionano sui numeri dell’operazione
Le parti ragionano sui numeri dell’operazione, che è slegata dal tema Lookman. Affare da 15-16 milioni di euro complessivi.
Si tratterebbe di un ottimo incasso per l'Inter: il club nerazzurro ha infatti riscattato l'esterno classe 2002 dalla Roma per 6,5 milioni di euro.
