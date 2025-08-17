FC Inter 1908
Pedullà: “No collegamenti Zalewski-Lookman. Ma su Ademola state attenti ad un dettaglio”

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in entrata e in uscita in casa Inter
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in entrata e in uscita in casa Inter: "Penso che il discorso Zalewski-Atalanta possa avere una profondità: è stato un sondaggio, vedremo le cifre se coincideranno. Mi chiedete di collegamenti con la vicenda Lookman, non ci sono collegamenti ma vi prego di sintonizzarvi su questo dettaglio.

Lookman è ancora a Londra ad una settimana ad inizio campionato. E' ancora lì perché gli hanno detto di aspettare che prima o poi qualcuno interverrà? Qualcuno glielo avrà detto se è ancora lì e ha ancora speranze di andare via, altrimenti sarebbe tornato all'ovile: o sbaglio?

Ad un certo punto la corda non devi frantumarla ancora di più nel momento in cui l'hai già spezzata: nel caso in cui non dovessi avere una speranza di vedere esaudito il tuo desiderio, secondo me avresti già dovuto decidere di tornare. Mi aspetto delle cose e delle situazioni ancora".

