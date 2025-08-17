Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in entrata e in uscita in casa Inter: "Penso che il discorso Zalewski-Atalanta possa avere una profondità: è stato un sondaggio, vedremo le cifre se coincideranno. Mi chiedete di collegamenti con la vicenda Lookman, non ci sono collegamenti ma vi prego di sintonizzarvi su questo dettaglio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “No collegamenti Zalewski-Lookman. Ma su Ademola state attenti ad un dettaglio”
calciomercato
Pedullà: “No collegamenti Zalewski-Lookman. Ma su Ademola state attenti ad un dettaglio”
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in entrata e in uscita in casa Inter
Lookman è ancora a Londra ad una settimana ad inizio campionato. E' ancora lì perché gli hanno detto di aspettare che prima o poi qualcuno interverrà? Qualcuno glielo avrà detto se è ancora lì e ha ancora speranze di andare via, altrimenti sarebbe tornato all'ovile: o sbaglio?
Ad un certo punto la corda non devi frantumarla ancora di più nel momento in cui l'hai già spezzata: nel caso in cui non dovessi avere una speranza di vedere esaudito il tuo desiderio, secondo me avresti già dovuto decidere di tornare. Mi aspetto delle cose e delle situazioni ancora".
© RIPRODUZIONE RISERVATA