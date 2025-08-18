Alessandro Bastoni non si muove dall'Inter. E' la notizia data da Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano. Ecco le sue parole: "Si discute tanto di una possibile partenza di Bastoni in direzione Chelsea: è circolato questo rumor sulla possibilità che lasci l'Inter per i Blues.

A noi personalmente non risulta una trattativa in corso tra Chelsea e Inter, non risulta un'offerta ufficiale degli inglesi per lui: risulta che per l'Inter Bastoni è molto molto importante, vorrei dire incedibile. Salvo clamorosi colpi di scena, resterà all'Inter: è anche la sua volontà, non solo quella di Oaktree e dei dirigenti. Nulla di concreto quindi".