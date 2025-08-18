FC Inter 1908
Moretto: “No offerta ufficiale Chelsea per Bastoni ma l’Inter è chiarissima su di lui”

Alessandro Bastoni non si muove dall'Inter. E' la notizia data da Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano
Marco Astori Redattore 

Alessandro Bastoni non si muove dall'Inter. E' la notizia data da Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano. Ecco le sue parole: "Si discute tanto di una possibile partenza di Bastoni in direzione Chelsea: è circolato questo rumor sulla possibilità che lasci l'Inter per i Blues.

A noi personalmente non risulta una trattativa in corso tra Chelsea e Inter, non risulta un'offerta ufficiale degli inglesi per lui: risulta che per l'Inter Bastoni è molto molto importante, vorrei dire incedibile. Salvo clamorosi colpi di scena, resterà all'Inter: è anche la sua volontà, non solo quella di Oaktree e dei dirigenti. Nulla di concreto quindi".

