"Un colpo in mezzo all’orizzonte, senza però tralasciare l’altra esigenza di Chivu, ovvero il difensore per svecchiare il reparto. La condizione essenziale è un’uscita, con Pavard in prima fila. Per il francese, oltre al Galatasaray, si sono fatti avanti il Lilla dell’amico Giroud e gli arabi del Neom, ma nessuna trattativa è decollata. Non si è mai neppure accesa, invece, quella con il Chelsea per Bastoni: i Blues hanno messo sul piatto la bellezza di 50 milioni, offerta gentilmente rifiutata. Non è l’unica: anche il Newcastle ha bussato per Frattesi, che guarda alla terza stagione da interista con prospettive nuove. La prima proposta è stata rispedita al mittente, non è detto che dall’Inghilterra non tornino all’assalto più avanti", scrive La Gazzetta dello Sport.