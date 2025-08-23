Moretto: “Frattesi? C’era anche il Napoli, ecco la situazione ad oggi. Taremi…”

Matteo Moretto è intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano per parlare di Taremi e Frattesi

Matteo Pifferi Redattore 23 agosto - 20:51

"Taremi è fuori dai piani sportivi del club, nelle ultime ore è stato messo fuori dalla lista Serie A, segnale ulteriore che l'attaccante iraniano lascerà l'Inter in questa sessione di mercato. Ci sono club che chiedono dalla Premier, dalla Turchia, dal Brasile ma nessuno finora ha affondato il colpo. Capiremo quale potrà essere la destinazione futura di Taremi che con ogni probabilità lascerà l'Inter"

"E' vero che è stato nella lista di alcuni club importanti di Premier come il Newcastle, ad oggi nessun club si è avvicinato concretamente con una proposta ufficiale, in Italia ad inizio mercato c'era anche il Napoli molto molto molto interessato a Frattesi, poi la situazione è cambiata.

Ad oggi l'Inter sarebbe più che contenta di trattenerlo e sta lavorando alla ricerca di un possibile rinnovo di contratto. E' un discorso che si affronterà dalla chiusura del mercato in poi, non ci sono reali discorsi ad oggi ma è un pensiero che ha l'Inter qualora tutte queste situazioni a livello di mercato dovessero confermarsi"