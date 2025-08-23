L'Inter ha presentato la lista ufficiale dei calciatori a disposizione per le competizioni nazionali della stagione 2025/26. Nell'elenco non appare il nome di Mehdi Taremi, ulteriore dimostrazione di come l'attaccante iraniano non faccia più parte dei progetti tecnici e societari.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, la lista per la Serie A: out Taremi, c’è Palacios. Dentro tre ragazzi dell’U23
ultimora
Inter, la lista per la Serie A: out Taremi, c’è Palacios. Dentro tre ragazzi dell’U23
L'attaccante iraniano non figura nell'elenco presentato dai nerazzurri per le competizioni nazionali 2025/26
Ci sono, invece, l'argentino Palacios, che rimane comunque nella lista dei partenti, e tre ragazzi dell'U23: si tratta di Kamate, Cocchi e Berenbruch.
La lista completa:
1 Sommer, 2 Dumfries, 5 Pavard, 6 de Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 9 Thuram, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 41 Kamate, 42 Palacios, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 94 P. Esposito, 95 Bastoni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA