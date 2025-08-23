FC Inter 1908
Inter, la lista per la Serie A: out Taremi, c’è Palacios. Dentro tre ragazzi dell’U23

Inter Taremi
L'attaccante iraniano non figura nell'elenco presentato dai nerazzurri per le competizioni nazionali 2025/26
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter ha presentato la lista ufficiale dei calciatori a disposizione per le competizioni nazionali della stagione 2025/26. Nell'elenco non appare il nome di Mehdi Taremi, ulteriore dimostrazione di come l'attaccante iraniano non faccia più parte dei progetti tecnici e societari.

Ci sono, invece, l'argentino Palacios, che rimane comunque nella lista dei partenti, e tre ragazzi dell'U23: si tratta di Kamate, Cocchi e Berenbruch.

La lista completa:

1 Sommer, 2 Dumfries, 5 Pavard, 6 de Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 9 Thuram, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 41 Kamate, 42 Palacios, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 94 P. Esposito, 95 Bastoni.

