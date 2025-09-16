FC Inter 1908
Moretto: “Frattesi pronto dal 1′ con l’Ajax. E vi dico che l’Inter per il suo addio aveva chiesto…”

Tutta la verità su Davide Frattesi, tra campo e mercato: a parlarne è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Tutta la verità su Davide Frattesi, tra campo e mercato. A parlarne è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Vi do una notizia di campo legata a Davide Frattesi, in particolare alla sfida con l’Ajax. Mi dicono possa giocare titolare, ci sono buonissime possibilità che sia lui una delle novità dal 1’.

Dopo diversi problemi fisici e un’estate particolare, è pronto a giocare. In estate diverse squadre che hanno bussato alla sua porta e a quella dell’Inter, soprattutto il Newcastle. Una determinata cifra era pronta, ma le condizioni del riscatto non erano garantite. L’Inter lo avrebbe fatto partire a più di 40 milioni, ma solo a titolo definitivo. Le parti non si sono trovate e ora si lavora anche a un possibile rinnovo. E Frattesi può essere la sorpresa da titolare contro l’Ajax”.

