Tutta la verità su Davide Frattesi , tra campo e mercato. A parlarne è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Vi do una notizia di campo legata a Davide Frattesi, in particolare alla sfida con l’Ajax. Mi dicono possa giocare titolare, ci sono buonissime possibilità che sia lui una delle novità dal 1’.

Dopo diversi problemi fisici e un’estate particolare, è pronto a giocare. In estate diverse squadre che hanno bussato alla sua porta e a quella dell’Inter, soprattutto il Newcastle. Una determinata cifra era pronta, ma le condizioni del riscatto non erano garantite. L’Inter lo avrebbe fatto partire a più di 40 milioni, ma solo a titolo definitivo. Le parti non si sono trovate e ora si lavora anche a un possibile rinnovo. E Frattesi può essere la sorpresa da titolare contro l’Ajax”.