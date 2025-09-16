FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Trevisani: “45 per Lookman, 45 per Kone. No Inter: dovevi mettere 45 tutti su…”

calciomercato

Trevisani: “45 per Lookman, 45 per Kone. No Inter: dovevi mettere 45 tutti su…”

Trevisani: “45 per Lookman, 45 per Kone. No Inter: dovevi mettere 45 tutti su…” - immagine 1
Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, è tornato sul mercato estivo dell'Inter, con una riflessione sugli investimenti della società
Daniele Mari Direttore 

Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, è tornato sul mercato estivo dell'Inter, con una riflessione sugli investimenti della società:

"Un'altra cosa di questa lunga estate calda: 45 milioni per Lookman, 45 milioni per Kone, 45 milioni per Gigio Donnarumma. Questo era l'acquisto da fare.

E costava meno di 45 quindi diciamo che il primo anno di ingaggio andava col costo del cartellino. Poi dovevi pagargli l'ingaggio, però sistemavi per i prossimi dieci anni un portiere e un problema che adesso invece evidentemente ti porterai dietro.

Trevisani: “45 per Lookman, 45 per Kone. No Inter: dovevi mettere 45 tutti su…”- immagine 2

Perché è vero che l'anno scorso hai messo Martinez  ma con tutto il bene che voglio a Martinez, che per me deve diventare il titolare dell'Inter, andava preso Donnarumma. C'è un portiere che è in riserva chiarissima, non solo sui tiri da fuori. Andava preso Donnarumma. Quando hai il budget per fare 45, fallo bene.

Trevisani: “45 per Lookman, 45 per Kone. No Inter: dovevi mettere 45 tutti su…”- immagine 3
Getty Images

Kone sarebbe stato fortissimo ma era un altro centrocampista, Lookman sarebbe stato fortissimo ma era un altro attaccante e non sapevo neanche come li riuscivi a mettere in campo con Thuram, Lautaro, Bonny e Pio Esposito. Donnarumma non c'aveva errori, non aveva proprio possibilità di essere sbagliato. Ha 26 anni e avevi sistemato la porta vita natural durante"

Leggi anche
Ts – Inter, nessuno dei nuovi fa la differenza. Questa fu l’unica richiesta di...
Di Marzio – Fabregas non ha mai detto no all’Inter: è andata così

© RIPRODUZIONE RISERVATA