Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, è tornato sul mercato estivo dell'Inter, con una riflessione sugli investimenti della società:
Trevisani: “45 per Lookman, 45 per Kone. No Inter: dovevi mettere 45 tutti su…”
"Un'altra cosa di questa lunga estate calda: 45 milioni per Lookman, 45 milioni per Kone, 45 milioni per Gigio Donnarumma. Questo era l'acquisto da fare.
E costava meno di 45 quindi diciamo che il primo anno di ingaggio andava col costo del cartellino. Poi dovevi pagargli l'ingaggio, però sistemavi per i prossimi dieci anni un portiere e un problema che adesso invece evidentemente ti porterai dietro.
Perché è vero che l'anno scorso hai messo Martinez ma con tutto il bene che voglio a Martinez, che per me deve diventare il titolare dell'Inter, andava preso Donnarumma. C'è un portiere che è in riserva chiarissima, non solo sui tiri da fuori. Andava preso Donnarumma. Quando hai il budget per fare 45, fallo bene.
Kone sarebbe stato fortissimo ma era un altro centrocampista, Lookman sarebbe stato fortissimo ma era un altro attaccante e non sapevo neanche come li riuscivi a mettere in campo con Thuram, Lautaro, Bonny e Pio Esposito. Donnarumma non c'aveva errori, non aveva proprio possibilità di essere sbagliato. Ha 26 anni e avevi sistemato la porta vita natural durante"
