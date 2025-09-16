Perché è vero che l'anno scorso hai messo Martinez ma con tutto il bene che voglio a Martinez, che per me deve diventare il titolare dell'Inter, andava preso Donnarumma. C'è un portiere che è in riserva chiarissima, non solo sui tiri da fuori. Andava preso Donnarumma. Quando hai il budget per fare 45, fallo bene.

Kone sarebbe stato fortissimo ma era un altro centrocampista, Lookman sarebbe stato fortissimo ma era un altro attaccante e non sapevo neanche come li riuscivi a mettere in campo con Thuram, Lautaro, Bonny e Pio Esposito. Donnarumma non c'aveva errori, non aveva proprio possibilità di essere sbagliato. Ha 26 anni e avevi sistemato la porta vita natural durante"