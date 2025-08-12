Attenzione al futuro di Davide Frattesi. Così Matteo Moretto ha parlato del centrocampista dell'Inter, che attualmente sta ritrovando la miglior condizione fisica dopo l'intervento chirurgico per risolvere una Sports Hernia bilaterale:
“Bisogna restare molto attenti e svegli sul futuro di Davide Frattesi. La Premier continua a essere un campionato interessato al giocatore, vediamo se ci saranno movimenti concreti.
Come sapete, l’Inter vuole trattenerlo e Chivu anche, si lavora a un possibile rinnovo, ma occhio al mercato. Di fronte a un’offerta interessante e fuori mercato, le parti potrebbero valutarla. Deve però essere un’offerta molto importante”, le parole di Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
