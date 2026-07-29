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I tifosi dell'Inter dall'altro ieri si pongono questa domanda: quale sarà il prossimo colpo in entrata dopo la chiusura per John Stones in difesa? Con ogni probabilità non sarà più il Cuti Romero, come segnala La Gazzetta dello Sport: "L'arrivo del difensore inglese restringe almeno un po' il campo, e per una questione di ruoli, incastri e soprattutto costi allontana Cristian Romero dall'Inter. I contatti tra la dirigenza nerazzurra, quella del Tottenham e l'entourage dell'argentino resistono, anche se meno frequenti rispetto a qualche giorno fa, ma se le pretese non verranno abbassate (sia quelle del club per il cartellino sia quelle del giocatore per l'ingaggio) la trattativa è destinata a naufragare.

Del resto, il buco in difesa è stato colmato con l'acquisto di Stones e quindi quello di Romero diventa meno necessario. Non è però da escludere un ritorno di fiamma, magari negli ultimi giorni di mercato, solo nel caso in cui il Cuti rischiasse di rimanere "imprigionato" al Tottenham da separato in casa e agli Spurs non arrivassero offerte adeguate per lui. Scenari in evoluzione, dunque. E una nuova possibilità di investire a centrocampo. Perché la destra non può contare solo sul deludente Luis Henrique o sull'esperimento Diouf, così l'Inter sta scandagliando svariate piste per trovare l'uomo giusto a cui affidare la fascia. Un casting ampio da cui non emerge un preferito in assoluto ma che in ogni caso porterà ad un acquisto.

Un preferito c'è invece a centrocampo, Curtis Jones del Liverpool, un altro inglese mai accantonato né dalla società né soprattutto da Cristian Chivu che lo considera ideale per il 3-5-2 nerazzurro. Così prenderebbe forma un'Inter tutta nuova e sempre più british. I contatti con il Liverpool sono rimasti fermi all'offerta respinta di qualche settimana fa, ma la trattativa potrebbe riaccendersi nei prossimi giorni. Del resto, l'idea dell'Inter su Jones non è cambiata. E nemmeno la volontà dello stesso Curtis di un nuovo capitolo colorato di nerazzurro".