Per il club non è un calciatore intoccabile per cui verrà detto di no a prescindere. L'Inter potrebbe considerare una sua partenza

Marco Astori Redattore 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 08:32)

Occhio alla posizione di Benjamin Pavard all'Inter. La permanenza del francese, arrivato due estati fa dal Bayern Monaco per circa 30 milioni di euro, non è però così scontata come sembrava esserlo qualche settimana fa.

Lo spiega oggi Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Mi dicono che l'Inter, dovesse arrivare un'offerta interessante per lui, potrebbe considerarla: per il club non è un calciatore intoccabile per cui verrà detto di no a prescindere. L'Inter potrebbe considerare una sua partenza qualora arrivi un'offerta giusta per lui".