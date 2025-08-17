FC Inter 1908
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter
Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter: "L'Atalanta si è buttata a capofitto su Zalewski: obiettivo concreto tanto che oggi la trattativa è entrata nel vivo. C'è stata l'apertura dell'Inter a parlarne, e il polacco è ad un passo dalla Dea: operazione da 16 milioni di euro complessivi.

L'operazione è slegata ad Ademola Lookman: la situazione è ancora ferma e congelata perché c'è ancora distanza tra i due club. Intanto Zalewski procede spedito verso Bergamo.

Nelle ultime ore, invece, il Bologna si è orientato su Asllani: operazione a titolo definitivo, il giocatore ha dato apertura. Non risulta sia in chiusura o un affare fatto, mancano ancora degli step: ma il Bologna ci sta lavorando. L'Inter sta cercando un difensore, un centrocampista di rottura e un profilo offensivo che possa completare l'attacco: vedremo chi potrà arrivare".

