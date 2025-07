Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del mercato dell'Inter dopo l'incontro di ieri in sede col Bruges

Nel corso di un video sul canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del mercato dell'Inter dopo l'incontro di ieri in sede col Bruges: "Ieri c'è stato un incontro importante per Stankovic: il Bruges, che lo segue da più di sei mesi, sta facendo di tutto per cercare di portarlo in Belgio.

Ieri l'incontro è andato molto bene, il Bruges ha confermato le proprie intenzioni di volerlo acquistare a titolo definitivo: ma per l'Inter la condizione essenziale è la presenza della recompra nell'affare. L'Inter non vuole perdere il controllo sul ragazzo: il Bruges sta spingendo, non siamo ancora in chiusura ma c'è buona sintonia. Preciso che Stankovic per il Bruges non è il sostituto di Jashari, ricoprono due ruoli diversi.

E poi voglio smentire, col massimo rispetto, una voce: verificando con tutte le parti, non risulta che l'Inter ieri abbia chiesto Jashari. Preciso anche su Ordonez: è stato accostato all'Inter, piace, è vero, ma l'Inter non ha avanzato nessuna proposta ufficiale. Anche perché in questo momento non cercano un difensore anche per questioni numeriche: è prematuro andare oltre una semplice richiesta di informazioni".