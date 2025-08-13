Giovanni Leoni è sempre più vicino ad approdare in Premier League. A confermarlo è Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano:
Moretto: "Leoni-Liverpool, traguardo vicino. Mai accostato con forza a Inter e Milan perché…"
Moretto: “Leoni-Liverpool, traguardo vicino. Mai accostato con forza a Inter e Milan perché…”
Matteo Moretto, intervenuto su Youtube, ha svelato un altro dettaglio che avvicina sempre di più Leoni al Liverpool
"Leoni è vicino al Liverpool, è in trattativa avanzata per andare al Liverpool. Sono dialoghi che stavano fermentando da diverse settimane, noi Leoni non l'abbiamo mai accostato con forza né all'Inter né soprattutto al Milan perché avevamo la sensazione che potesse poi arrivare il Liverpool con un'offerta veramente importante e forte"
"Ecco, il Liverpool è arrivato e adesso siamo vicini al traguardo. Talmente vicini che il Parma ha già iniziato a cercare un sostituto di Leoni, ed è questo il dettaglio ulteriore che vi posso raccontare oggi"
