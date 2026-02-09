Moretto: “McKennie libero di firmare a 0: Inter informata sui veri costi e…”

FC Inter 1908
Weston McKennie è in scadenza con la Juventus al 30 giugno 2026, può firmare con chiunque: ecco i veri costi dell'operazione
Weston McKennie è in scadenza con la Juventus al 30 giugno 2026: è dunque già libero di firmare con il suo nuovo club, anche se la stagione è in corso. Naturalmente siglerebbe il contratto per il prossimo anno, a partire dal 1 luglio. Ma quali sono i veri costi dell'operazione? 

Ecco quanto svelato da Matteo Moretto: “Weston McKennie e il rinnovo con la Juventus, è una possibilità. Il club ha in programma un nuovo tentativo per il prolungamento, farà leva soprattutto sulla volontà del calciatore che si trova molto bene a Torino. Dopo mesi iniziali di gelo si è sciolto anche in campo, la Juve ci proverà concretamente con una nuova proposta. I costi accessori sono la difficoltà di questa trattativa, ci sono situazioni da oliare. La Juve non ha intenzione di andare oltre una certa cifra. La Juve farà un tentativo, ma ci sono parecchi club che sondano la situazione e cercano di capire se è fattibile arrivare a McKennie a 0. Bloccarlo quindi subito per l’estate, lui può già firmare.

Vi confermo quanto anticipato: l’Inter ha fatto un sondaggio per quanto riguarda i costi complessivi della possibilità di arrivare al giocatore. I costi tra commissioni e stipendio, l’Inter è informata. Il Milan invece non è propriamente sul calciatore a oggi, non mi confermano che la pista sia calda o percorribile”, le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano.

