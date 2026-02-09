Il futuro di McKennie

“Weston McKennie e il rinnovo con la Juventus, è una possibilità. Il club ha in programma un nuovo tentativo per il prolungamento, farà leva soprattutto sulla volontà del calciatore che si trova molto bene a Torino. Dopo mesi iniziali di gelo si è sciolto anche in campo, la Juve ci proverà concretamente con una nuova proposta. I costi accessori sono la difficoltà di questa trattativa, ci sono situazioni da oliare. La Juve non ha intenzione di andare oltre una certa cifra. La Juve farà un tentativo, ma ci sono parecchi club che sondano la situazione e cercano di capire se è fattibile arrivare a McKennie a 0. Bloccarlo quindi subito per l’estate, lui può già firmare.