Gli aggiornamenti di Matteo Moretto sulla pista McKennie in chiave mercato per l'Inter e non solo: ecco quanto raccontato dal giornalista al canale YouTube di Fabrizio Romano.
calciomercato
Moretto: “Inter su McKennie, ecco la situazione. Bayern Monaco chiese Dimarco ma…”
Il futuro di McKennie—
“Weston McKennie e il rinnovo con la Juventus, è una possibilità. Il club ha in programma un nuovo tentativo per il prolungamento, farà leva soprattutto sulla volontà del calciatore che si trova molto bene a Torino. Dopo mesi iniziali di gelo si è sciolto anche in campo, la Juve ci proverà concretamente con una nuova proposta. I costi accessori sono la difficoltà di questa trattativa, ci sono situazioni da oliare. La Juve non ha intenzione di andare oltre una certa cifra. La Juve farà un tentativo, ma ci sono parecchi club che sondano la situazione e cercano di capire se è fattibile arrivare a McKennie a 0. Bloccarlo quindi subito per l’estate, lui può già firmare.
Inter su McKennie, cosa risulta—
Vi confermo quanto anticipato: l’Inter ha fatto un sondaggio per quanto riguarda i costi complessivi della possibilità di arrivare al giocatore. I costi tra commissioni e stipendio, l’Inter è informata. Il Milan invece non è propriamente sul calciatore a oggi, non mi confermano che la pista sia calda o percorribile.
Retroscena Dimarco—
Parliamo di Federico Dimarco ora. 5 gol e 13 assist in 22 partite di Serie A, 8 partite di Champions e 1 gol, sul rendimento in campo c’è poco da dire, siamo di fronte a uno dei giocatori più in vista d’Europa. Voglio tornare su un retroscena di mercato che lo riguarda: alla fine della stagione 23/24, il Bayern cercava un terzino con quelle caratteristiche e si parlava di Theo Hernandez. Ma l’obiettivo numero uno era Dimarco per il Bayern, il club aveva contattato l’Inter, ricevendo un no nerazzurro. Poi il club era andato su Theo Hernandez”.
