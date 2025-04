Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi , obiettivo del Napoli di Antonio Conte: "Ora è assolutamente concentrato a chiudere la stagione bene con l'Inter. Il Napoli ha già fatto dei passi e come fatto con Buongiorno vuole giocare d'anticipo: sa già i costi dell'operazione, l'Inter chiede 35-40 milioni.

Il Napoli si sta già posizionando, ha inserito Frattesi in cima ai propri desideri: ma è giusto dire che serve pazienza perché da qui alla fine del Mondiale per Club possono succedere tante cose. Il Napoli ha avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione ma sa che da qui a fine giugno potrebbero esserci tanti club interessati, ad esempio la Roma. Ma il Napoli a livello economico il grande investimento vuole farlo su Frattesi".