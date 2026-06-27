FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Palestra-Inter, come è andata. Esposito, si tratta. Carboni venduto”

calciomercato

Moretto: “Palestra-Inter, come è andata. Esposito, si tratta. Carboni venduto”

Moretto: “Palestra-Inter, come è andata. Esposito, si tratta. Carboni venduto” - immagine 1
Da Palestra a Nico Paz fino a Pio Esposito e al futuro di Franco Carboni: Matteo Moretto riporta gli ultimi aggiornamenti sull'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto è tornato a parlare anche dell'operazione Palestra-Chelsea, dando però un importante aggiornamento sul futuro di Pio Esposito:

"Su Nico Paz-Inter non ne abbiamo mai parlato in modo approfondito, su Palestra sì e poi verificando e chiedendo, anche io stesso ero convinto che alla fine Palestra potesse andare all'Inter. Poi tra dire 'Palestra vuole solo l'Inter' e 'Palestra dà massima priorità all'Inter' effettivamente è un'osservazione corretta da fare e da dire, l'irruzione del Chelsea è stata talmente tanto forte che Palestra non ha potuto dire di no.

Inter Esposito Italia

Pio Esposito ha un contratto con l'Inter fino al 2030 e guadagna 1,1/1,2 mln netti a stagione ma confermo che l'Inter ha iniziato a dialogare con l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, per cercare di migliorare e prolungare il contratto di Pio Esposito. L'Inter ha iniziato il dialogo, c'è veramente grande sintonia tra le parti. Pio Esposito dà massima priorità all'Inter però dico anche che c'è la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme".

Moretto: “Palestra-Inter, come è andata. Esposito, si tratta. Carboni venduto”- immagine 3
Getty Images

C'è la grande possibilità che Franco Carboni resti a Parma, il Parma sta valutando il suo acquisto a titolo definitivo. Mi dicono e mi confermano di un possibile contratto di 4 anni per Carboni, vedremo quando la trattativa si potrà chiudere ma c'è la volontà di andare a dama"

Leggi anche
Inter, non sarà Paz il colpo mediatico di Oaktree: “E i 50mln in cassa saranno investiti...
Inter, ecco l’identikit per il sostituto di de Vrij. “E su Solet la sensazione è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA