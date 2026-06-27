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calciomercato
Moretto: “Palestra-Inter, come è andata. Esposito, si tratta. Carboni venduto”
Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto è tornato a parlare anche dell'operazione Palestra-Chelsea, dando però un importante aggiornamento sul futuro di Pio Esposito:
"Su Nico Paz-Inter non ne abbiamo mai parlato in modo approfondito, su Palestra sì e poi verificando e chiedendo, anche io stesso ero convinto che alla fine Palestra potesse andare all'Inter. Poi tra dire 'Palestra vuole solo l'Inter' e 'Palestra dà massima priorità all'Inter' effettivamente è un'osservazione corretta da fare e da dire, l'irruzione del Chelsea è stata talmente tanto forte che Palestra non ha potuto dire di no.
Pio Esposito ha un contratto con l'Inter fino al 2030 e guadagna 1,1/1,2 mln netti a stagione ma confermo che l'Inter ha iniziato a dialogare con l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, per cercare di migliorare e prolungare il contratto di Pio Esposito. L'Inter ha iniziato il dialogo, c'è veramente grande sintonia tra le parti. Pio Esposito dà massima priorità all'Inter però dico anche che c'è la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme".
C'è la grande possibilità che Franco Carboni resti a Parma, il Parma sta valutando il suo acquisto a titolo definitivo. Mi dicono e mi confermano di un possibile contratto di 4 anni per Carboni, vedremo quando la trattativa si potrà chiudere ma c'è la volontà di andare a dama"
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