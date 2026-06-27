"Su Nico Paz-Inter non ne abbiamo mai parlato in modo approfondito, su Palestra sì e poi verificando e chiedendo, anche io stesso ero convinto che alla fine Palestra potesse andare all'Inter. Poi tra dire 'Palestra vuole solo l'Inter' e 'Palestra dà massima priorità all'Inter' effettivamente è un'osservazione corretta da fare e da dire, l'irruzione del Chelsea è stata talmente tanto forte che Palestra non ha potuto dire di no.