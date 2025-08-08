Non è cambiato lo scenario attorno a Yann Bisseck: il centrale tedesco, nonostante diverse proposte dall'Inghilterra, vuole restare all'Inter e l'Inter vuole trattenerlo su richiesta di Cristian Chivu.
Moretto: “Proposte per Bisseck, ma Inter vuole tenerlo e lui vuole restare a meno di…”
Il centrale tedesco, nonostante diverse proposte dall'Inghilterra, vuole restare all'Inter e l'Inter vuole trattenerlo
Spiega infatti Matteo Moretto: "Ribadisco un concetto già spiegato più volte: sì, Bisseck ha avuto sondaggi da club di Premier e ci sono stati contatti anche con l'Inter. Ma per Chivu è molto importante, non vuole privarsi di Bisseck.
E lui vorrebbe restare all'Inter salvo proposte veramente importantissime di top club europei. La situazione è la stessa di giorni fa, ad oggi Bisseck ha ottime possibilità di restare in nerazzurro anche in ottica Mondiale".
