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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto svela: “Big italiane su Gabriel Jesus, è in uscita dall’Arsenal: occhio in particolare se…”
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Moretto svela: “Big italiane su Gabriel Jesus, è in uscita dall’Arsenal: occhio in particolare se…”
Attenzione al possibile arrivo di Gabriel Jesus in Italia: ne ha parlato così Matteo Moretto, accostando il suo nome alle big di Serie A
Attenzione al possibile arrivo di Gabriel Jesus in Italia. Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato così dell'attaccante brasiliano, in uscita dall'Arsenal.
"Occhio perché Gabriel Jesus può essere un nome per le italiane. Lo stipendio è oneroso, ma ci sono club che stanno sondando i numeri del brasiliano, in uscita dall’Arsenal. Interessa a squadre inglesi, a una squadra brasiliana, ma è un nome che terrei molto sotto osservazione per il mercato estivo", ha spiegato.
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