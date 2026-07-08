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Moretto svela: “Big italiane su Gabriel Jesus, è in uscita dall’Arsenal: occhio in particolare se…”

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Attenzione al possibile arrivo di Gabriel Jesus in Italia: ne ha parlato così Matteo Moretto, accostando il suo nome alle big di Serie A
Alessandro Cosattini Redattore 

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Moretto svela: “Big italiane su Gabriel Jesus, è in uscita dall’Arsenal: occhio in particolare se…”- immagine 2
Getty Images

Attenzione al possibile arrivo di Gabriel Jesus in Italia. Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato così dell'attaccante brasiliano, in uscita dall'Arsenal.

Moretto svela: “Big italiane su Gabriel Jesus, è in uscita dall’Arsenal: occhio in particolare se…”- immagine 3

"Occhio perché Gabriel Jesus può essere un nome per le italiane. Lo stipendio è oneroso, ma ci sono club che stanno sondando i numeri del brasiliano, in uscita dall’Arsenal. Interessa a squadre inglesi, a una squadra brasiliana, ma è un nome che terrei molto sotto osservazione per il mercato estivo", ha spiegato.

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