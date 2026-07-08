Quando si chiuderà Khalaili-Inter? Hanno provato a rispondere a questa domanda dal tg di SportMediaset sottolineando che dipende dall'Union Saint-Gilloise. "Una partita a scacchi quella con i nerazzurri, ma la situazione è chiara. La società milanese è arrivata ad offrire fino a 25 mln bonus compresi. Il club belga ne chiede 30 di partenza e cerca la sponda di un altro club per scatenare un'asta, ma non c'è al momento quest'altro club (anche se si era parlato del Como.ndr). Il calciatore dal canto suo ha già preso direzione Milano", hanno spiegato su Italia1.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Khalaili, già preso direzione Milano. Gilloise spinge su asta che non c’è. Chalobah…
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SM – Khalaili, già preso direzione Milano. Gilloise spinge su asta che non c’è. Chalobah…
Il tg di Italia1 ha parlato del mercato nerazzurro e dei due nomi che tengono banco in questo momento
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Per la difesa in pole c'è il nome di Chalobah. C'è anche il Como che però non ha intenzione di fare nessun rilancio dopo l'offerta di 30 mln fatta per il calciatore e lascia campo libero all'Inter. Dopo i Mondiali si capirà se il club nerazzurro andrà sul giocatore con decisione e accontenterà la richiesta di partenza da 35 mln del Chelsea.
(Fonte: SM)
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