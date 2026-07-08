Quando si chiuderà Khalaili-Inter? Hanno provato a rispondere a questa domanda dal tg di SportMediaset sottolineando che dipende dall'Union Saint-Gilloise. "Una partita a scacchi quella con i nerazzurri, ma la situazione è chiara. La società milanese è arrivata ad offrire fino a 25 mln bonus compresi. Il club belga ne chiede 30 di partenza e cerca la sponda di un altro club per scatenare un'asta, ma non c'è al momento quest'altro club (anche se si era parlato del Como.ndr). Il calciatore dal canto suo ha già preso direzione Milano", hanno spiegato su Italia1.