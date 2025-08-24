Moretto: “Non solo PSV, anche il Lille piomba su Taremi: lo scenario”

Il futuro di Mehdi Taremi sarà lontano dall'Inter: Matteo Moretto ha riportato gli aggiornamenti sull'iraniano

Matteo Pifferi Redattore 24 agosto - 15:02

Il futuro di Mehdi Taremi sarà lontano dall'Inter. Il club nerazzurro ha escluso l'iraniano dalla lista per la Serie A e il suo destino sembra sempre più distante da Milano. Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato aggiornamenti proprio sull'attaccante ex Porto:

"Taremi è fuori dai piani sportivi dell'Inter, l'Inter è in attesa di una proposta ufficiale per Taremi. I procuratori del calciatore sono al lavoro per trovare una soluzione d'uscita per lui. Vi ho svelato ieri in esclusiva che il PSV è in trattativa con l'entourage di Taremi. Adesso il PSV valuterà internamente anche assieme al proprio allenatore se procedere con una prima proposta ufficiale"

"Ci sono contatti per Taremi in Olanda, come ci sono stati contatti anche con altri club nelle ultime ore. Altri club hanno chiesto informazioni all'Inter e all'entourage di Taremi sulle condizioni d'uscita dell'iraniano, uno di questi è il Lille oltre a club di Premier e club turchi"