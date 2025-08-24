FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Non solo PSV, anche il Lille piomba su Taremi: lo scenario”

calciomercato

Moretto: “Non solo PSV, anche il Lille piomba su Taremi: lo scenario”

Inter Taremi
Il futuro di Mehdi Taremi sarà lontano dall'Inter: Matteo Moretto ha riportato gli aggiornamenti sull'iraniano
Matteo Pifferi Redattore 

Il futuro di Mehdi Taremi sarà lontano dall'Inter. Il club nerazzurro ha escluso l'iraniano dalla lista per la Serie A e il suo destino sembra sempre più distante da Milano. Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato aggiornamenti proprio sull'attaccante ex Porto:

Inter Taremi
Getty

"Taremi è fuori dai piani sportivi dell'Inter, l'Inter è in attesa di una proposta ufficiale per Taremi. I procuratori del calciatore sono al lavoro per trovare una soluzione d'uscita per lui. Vi ho svelato ieri in esclusiva che il PSV è in trattativa con l'entourage di Taremi. Adesso il PSV valuterà internamente anche assieme al proprio allenatore se procedere con una prima proposta ufficiale"

Moretto: “Non solo PSV, anche il Lille piomba su Taremi: lo scenario”- immagine 3

"Ci sono contatti per Taremi in Olanda, come ci sono stati contatti anche con altri club nelle ultime ore. Altri club hanno chiesto informazioni all'Inter e all'entourage di Taremi sulle condizioni d'uscita dell'iraniano, uno di questi è il Lille oltre a club di Premier e club turchi"

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA