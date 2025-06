Moretto – Inter, per Taremi c’è un sondaggio anche dalla Premier League

Mehdi Taremi può lasciare l'Inter in estate: c'è un sondaggio anche dalla Premier League per il centravanti

Mehdi Taremi può lasciare l'Inter in estate. L'attaccante è in uscita, Sportitalia ha parlato di un sondaggio del Besiktas, ma non sarebbe l'unico. Secondo Matteo Moretto, infatti, si è mosso anche un club di Premier League per l'ex Porto.