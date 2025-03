La Juve non è l’unico club italiano interessato al classe 2004. L’Inter è vigile e ha fatto un sondaggio a gennaio per l’estate e nei prossimi mesi cercherà di riaprire il discorso . Il Napoli, invece, si è già mosso in modo importante per cercare di battere la concorrenza. I dialoghi tra i partenopei e l’entourage del giocatore vanno avanti da tempo. Castro piace molto a Manna e Conte - il futuro del tecnico si deciderà solo al termine della stagione - con De Laurentiis pronto a fare uno sforzo importante in estate.

Bagarre tra Serie A ed estero

Il Bologna, in piena lotta per un posto nella prossima Champions, spera di aprire un’asta per l'argentino, ma al tempo stesso non scarta l’idea di provare a trattenere il giocatore per un’altra stagione prima di cederlo nell’estate 2026. Castro piace non solo ai club italiani, ma ha tanti estimatori anche all’estero. In Inghilterra è l’Arsenal il club che vuole iscriversi all'asta per prenderlo e in Liga c'è il Barcellona che monitora con molta attenzione la situazione del centravanti”, si legge.