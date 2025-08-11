Sky – Inter, muro Atalanta per Lookman: le ultime. E la vera alternativa è…

Ademola Lookman è la priorità di casa Inter per l’attacco, ma non è il solo nome in lista: ecco la vera alternativa per Sky

Ademola Lookman è la priorità di casa Inter per l’attacco, ma non è il solo nome in lista. Occhio al piano B secondo quanto svelato oggi dal sito di Sky Sport.

“Il grande obiettivo del mercato dell'Inter è Ademola Lookman, per cui i nerazzurri hanno offerto all'Atalanta 42 milioni più 3 di bonus. Il club di Percassi, però, fa muro e ha rifiutato l'offerta.