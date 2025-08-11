Ademola Lookman è la priorità di casa Inter per l’attacco, ma non è il solo nome in lista. Occhio al piano B secondo quanto svelato oggi dal sito di Sky Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, muro Atalanta per Lookman: le ultime. E la vera alternativa è…
calciomercato
Sky – Inter, muro Atalanta per Lookman: le ultime. E la vera alternativa è…
Ademola Lookman è la priorità di casa Inter per l’attacco, ma non è il solo nome in lista: ecco la vera alternativa per Sky
“Il grande obiettivo del mercato dell'Inter è Ademola Lookman, per cui i nerazzurri hanno offerto all'Atalanta 42 milioni più 3 di bonus. Il club di Percassi, però, fa muro e ha rifiutato l'offerta.
La principale alternativa al nigeriano è Nico Gonzalez. L'attacco nerazzurro, già ricco di talento con Thuram e Lautaro Martinez, ha visto aggiungersi questa estate anche Bonny e Pio Esposito, tornato dal prestito allo Spezia.
Tra le ufficialità in entrata anche il centrocampista Sucic e l'esterno Luis Henrique. Tra le uscite Correa, Arnautovic, Valentin Carboni e Buchanan”, si legge nel punto di Sky sul mercato nerazzurro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA