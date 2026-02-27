FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Atletico impressionato da Stankovic, c’è la Premier. Ma l’Inter ha un piano che prevede…”

calciomercato

Moretto: “Atletico impressionato da Stankovic, c’è la Premier. Ma l’Inter ha un piano che prevede…”

Moretto: “Atletico impressionato da Stankovic, c’è la Premier. Ma l’Inter ha un piano che prevede…” - immagine 1
Non sembrano esserci dubbi: l'Inter punta su Aleksandar Stankovic per il presente e anche per il futuro. Ecco le novità
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Non sembrano esserci dubbi: l'Inter punta su Aleksandar Stankovic per il presente e anche per il futuro. Ecco le novità sul futuro del centrocampista da Matteo Moretto: "Stankovic è un nome per il futuro ma anche del presente: con 23 milioni di euro l'Inter può riportarlo a casa, poi bisogna capire che progetto vuole costruire intorno al ragazzo.

Moretto: “Atletico impressionato da Stankovic, c’è la Premier. Ma l’Inter ha un piano che prevede…”- immagine 2

Ci sono grandi aspettative, l'Inter crede in lui: nonostante ci siano diversi club all'estero che lo vogliono in Premier e Liga, l'Atletico è rimasto stupito e impressionato dalle sue qualità. Ma l'idea dell'Inter è quello di creargli un percorso internamente e dargli il giusto spazio e valore".

Leggi anche
Romano: “Inter su Goretzka, confermo tutto. Ecco la situazione. Il futuro di Calhanoglu...
Pedullà: “Tante bugie sull’Inter. Sacrificherà un top ma non smobilita. Due nomi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA