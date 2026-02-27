Non sembrano esserci dubbi: l'Inter punta su Aleksandar Stankovic per il presente e anche per il futuro. Ecco le novità sul futuro del centrocampista da Matteo Moretto: "Stankovic è un nome per il futuro ma anche del presente: con 23 milioni di euro l'Inter può riportarlo a casa, poi bisogna capire che progetto vuole costruire intorno al ragazzo.
Moretto: “Atletico impressionato da Stankovic, c’è la Premier. Ma l’Inter ha un piano che prevede…”
Non sembrano esserci dubbi: l'Inter punta su Aleksandar Stankovic per il presente e anche per il futuro. Ecco le novità
Ci sono grandi aspettative, l'Inter crede in lui: nonostante ci siano diversi club all'estero che lo vogliono in Premier e Liga, l'Atletico è rimasto stupito e impressionato dalle sue qualità. Ma l'idea dell'Inter è quello di creargli un percorso internamente e dargli il giusto spazio e valore".
