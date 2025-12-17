FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Musmarra: “Sostituto Dumfries? C’è un’idea stuzzicante. Un nome che Inzaghi voleva fortemente”

calciomercato

Musmarra: “Sostituto Dumfries? C’è un’idea stuzzicante. Un nome che Inzaghi voleva fortemente”

Musmarra: “Sostituto Dumfries? C’è un’idea stuzzicante. Un nome che Inzaghi voleva fortemente” - immagine 1
Nella giornata di ieri Denzel Dumfries si è operato a Londra alla caviglia e non tornerà in campo prima di marzo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nella giornata di ieri Denzel Dumfries si è operato a Londra alla caviglia e non tornerà in campo prima di marzo. Motivo per cui l'Inter si affaccerà sul mercato alla ricerca di un sostituto. Ne ha parlato anche Alfio Musmarra sul proprio canale YouTube:

Musmarra: “Sostituto Dumfries? C’è un’idea stuzzicante. Un nome che Inzaghi voleva fortemente”- immagine 2
Getty Images

"Non so su chi possa andare l'Inter: Palestra può piacere, ma al momento è proibitivo. Norton-Cuffy è una pista più percorribile, visto che costa circa la metà. Dodò? Sarebbe un ottimo rinforzo, ma non so se l'Inter stia guardando a lui e la Fiorentina sta attraversando un momento nero.Da quando è arrivato Marotta, abbiamo iniziato a capire che vuole comunque avere una dorsale italiana, secondo lui fondamentale per cementare lo spogliatoio. Anche in base a questo, non posso escludere che possa arrivare un italiano. La cosa che mi stuzzica parecchio e che mi è tornata in mente in queste ore è che l'anno scorso Simone Inzaghi voleva fortemente Federico Chiesa, perché secondo lui poteva essere un giocatore interessante in quel ruolo lì. A Liverpool non trova spazio e, per il discorso Nazionale avrebbe bisogno di tornare in Italia".

Musmarra: “Sostituto Dumfries? C’è un’idea stuzzicante. Un nome che Inzaghi voleva fortemente”- immagine 3
Getty Images

"E' vero, ha un ingaggio pesante, ma col Liverpool si potrebbe anche trovare la quadra. Ma è una personale considerazione, visto che secondo me non è un quinto, anche se non pensavo nemmeno che Perisic potesse fare quel ruolo. Mi si è accesa questa campanella e ve ne ho parlato".

Leggi anche
Biasin: “Dumfries, mesi di stop. Rientrerà a marzo e lascerà l’Inter con…”
Norton-Cuffy nel mirino dell’Inter? Moretto: “Ecco la situazione. E mi dicono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA