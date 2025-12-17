Nella giornata di ieri Denzel Dumfries si è operato a Londra alla caviglia e non tornerà in campo prima di marzo. Motivo per cui l'Inter si affaccerà sul mercato alla ricerca di un sostituto. Ne ha parlato anche Alfio Musmarra sul proprio canale YouTube:
Musmarra: “Sostituto Dumfries? C’è un’idea stuzzicante. Un nome che Inzaghi voleva fortemente”
"Non so su chi possa andare l'Inter: Palestra può piacere, ma al momento è proibitivo. Norton-Cuffy è una pista più percorribile, visto che costa circa la metà. Dodò? Sarebbe un ottimo rinforzo, ma non so se l'Inter stia guardando a lui e la Fiorentina sta attraversando un momento nero.Da quando è arrivato Marotta, abbiamo iniziato a capire che vuole comunque avere una dorsale italiana, secondo lui fondamentale per cementare lo spogliatoio. Anche in base a questo, non posso escludere che possa arrivare un italiano. La cosa che mi stuzzica parecchio e che mi è tornata in mente in queste ore è che l'anno scorso Simone Inzaghi voleva fortemente Federico Chiesa, perché secondo lui poteva essere un giocatore interessante in quel ruolo lì. A Liverpool non trova spazio e, per il discorso Nazionale avrebbe bisogno di tornare in Italia".
"E' vero, ha un ingaggio pesante, ma col Liverpool si potrebbe anche trovare la quadra. Ma è una personale considerazione, visto che secondo me non è un quinto, anche se non pensavo nemmeno che Perisic potesse fare quel ruolo. Mi si è accesa questa campanella e ve ne ho parlato".
