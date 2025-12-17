"Non so su chi possa andare l'Inter: Palestra può piacere, ma al momento è proibitivo. Norton-Cuffy è una pista più percorribile, visto che costa circa la metà. Dodò? Sarebbe un ottimo rinforzo, ma non so se l'Inter stia guardando a lui e la Fiorentina sta attraversando un momento nero.Da quando è arrivato Marotta, abbiamo iniziato a capire che vuole comunque avere una dorsale italiana, secondo lui fondamentale per cementare lo spogliatoio. Anche in base a questo, non posso escludere che possa arrivare un italiano. La cosa che mi stuzzica parecchio e che mi è tornata in mente in queste ore è che l'anno scorso Simone Inzaghi voleva fortemente Federico Chiesa, perché secondo lui poteva essere un giocatore interessante in quel ruolo lì. A Liverpool non trova spazio e, per il discorso Nazionale avrebbe bisogno di tornare in Italia".