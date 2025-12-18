Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha riportato aggiornamenti sul futuro di Denzel Dumfries, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni

Intervenuto sul suo profilo Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti anche su Stefan De Vrij:

"Ribadisco che in estate l'addio di Dumfries dall'Inter è una possibilità più che seria e più che concreta ma potrebbe non essere l'unico olandese a lasciare l'Inter. Posso confermare le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, c'è una possibilità, non una certezza, di una separazione tra l'Inter e de Vrij già a gennaio. De Vrij sta giocando molto poco, ha giocato anche Bisseck centrale, l'olandese ha trovato poco spazio e c'è un Mondiale da giocare.

De Vrij vorrebbe andare al Mondiale ed arrivarci nella miglior condizione possibile. Sono già arrivate diverse chiamate, più da club esteri che da quelli italiani da quanto mi risulta, non c'è stata una chiusura del giocatore ma, ad oggi, non è certo che De Vrij lasci l'Inter a gennaio perché c'è anche il lato club. L'Inter ritiene infatti de Vrij un giocatore ancora importante, Chivu crede che anche l'esperienza del difensore olandese, specialmente nella seconda parte della stagione quando le partite pesano di più, possa rimanere determinante ma De Vrij vuole giocare di più. Occhio a questa situazione da monitorare"

Romano, poi, ha chiosato anche su Bastoni: "Bastoni ha rassicurato i tifosi dell'Inter dopo le indiscrezioni dalla Spagna sul gradimento del Barcellona su di lui. Il difensore conferma la sua intenzione di restare all'Inter, è totalmente concentrato sul mondo Inter. Non ci sono dialoghi con altri club, non è un tema a cui pensare oggi, lo stesso Bastoni ha smentito tutto"