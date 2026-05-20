"Il vertice di mercato è andato avanti anche senza Cristian Chivu, tra Marotta, Ausilio e i vertici Oaktree. Sul piatto la squadra della prossima stagione. Ci sono indicazioni importanti che vanno a mutare gli scenari tracciati fino a oggi, anche in maniera abbastanza sorprendente. Partiamo dalla difesa: da quello che abbiamo percepito, su Muharemovic va messo un bel punto in questo momento, perché il Sassuolo vuole monetizzare e fa delle valutazioni che l'Inter ritiene eccessive. In questo momento, la trattativa è stoppata. Se poi le cose dovessero cambiare, le diremo, ma al momento è tutto fermo. Su Solet, che resta un giocatore in lista, il nome non è così caldo come si poteva immaginare, il club è in attesa.