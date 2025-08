«Nulla di nuovo. Nel calcio di oggi succede in tutti i club. Fino ad un minuto prima si lavora tutti insieme poi improvvisamente si creano barriere insormontabili. Gli agenti, a tutti i livelli, hanno ormai la situazione in pugno».

«Sappiamo come andrà a finire, perché la posizione del giocatore è netta, non presentandosi agli allenamenti su suggerimento dei suoi agenti: verrà ceduto, ma alle condizioni che imporrà l'Atalanta, che per me si sta muovendo nel modo giusto, mantenendo la sua posizione ferma, come ha fatto lo scorso anno con Koopmeiners».